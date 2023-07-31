«Демократия прямого действия». Притула объяснил, почему уволили Ткаченко, а горсоветы начали выделять деньги на ВСУ 31 июля, 15:51 Недавно уволенный министр культуры Александр Ткаченко (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Политик и волонтер Сергей Притула в интервью Radio NV объяснил, почему недавно уволили министра культуры Александра Ткаченко, а горсоветы по всей Украине стали выделять деньги на ВСУ.

«Происходит очень интересная вещь, которая называется демократия прямого действия в чистом виде», — заявил Притула в эфире Radio NV.

По словам волонтера, на появление информации о больших расходах на инфраструктурные и культурные проекты общество «местами правильно отреагировало, местами — несколько деструктивно».

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«Я общался с коллегами по волонтерскому цеху. Немного на паузу стали донатить. И даже я вижу это по последнему нашему мегазбору, который мы делали в интересах ГУР. И люди писали что-то вроде „идите к Горбунову, заберите у него деньги с сериала“, „идите к Кличко, заберите с брусчатки“, „идите еще куда-то, заберите со стадиона“. Непонятно только, почему этот посыл был к волонтерам? Хотя понятно: потому что это проактивная часть украинского общества. И люди привыкли, что волонтеры должны все делать», — рассказал он.

В то же время, Притула отметил, что некоторые люди не ждали, «что волонтеры сейчас бросят работу с военными и побегут делать еще что-нибудь».

«Кто имел возможность, тот это делал. Люди начали прибегать к различным акциям, тегали депутатов, в паблик выносили эту проблематику. В Житомире, если я не ошибаюсь, фасад городского совета облили кровью. И когда на самом высоком уровне уже президенту некуда было деваться, пришлось отреагировать, анонсировал увольнение [министра культуры] Ткаченко с должности, все поняли, что это намек, а-ля „ребята, вот вам такое предупреждение“. И после того было очень забавно смотреть за флешмобом по всей Украине, как мэры, городские советы начали наперегонки, друг перед другом бежать и говорить „наш городской совет выделил 15 миллионов на ВСУ“, „наш городской совет решил свернуть вот этот инфраструктурный проект, потому что он нам не нужен“. И так далее, и так далее», — сказал волонтер.

Он подчеркнул, что этого бы не произошло, если бы не огласка и общественное давление.

20 июля Зеленский сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть замену министра культуры Ткаченко.

На следующий день Ткаченко написал заявление об отставке.

27 июля Верховная Рада отправила Ткаченко в отставку.

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра культуры и информполитики Ростислава Карандеева, первого заместителя Ткаченко.

Это произошло после дискуссии в обществе относительно своевременности выделения 500 млн грн на достройку Музея Голодомора, замены советского герба на монументе Родине-Матери в Киеве на Тризуб и выделения средств на сериалы во время войны.