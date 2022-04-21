Венедиктова рассказала о процедуре фиксации военных преступлений России в украинских городах 21 апреля, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Прокуроры собирают доказательства преступлений России в украинских городах (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Прокуроры допрашивают беженцев, чтобы зафиксировать преступления российских оккупантов в городах Украины.

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Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона, беженцев допрашивают на границе и в местах попуска с целью предоставить им статус потерпевших в уголовных производствах, чтобы потом у них была возможность получить компенсацию от военных преступников.

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«Статус потерпевшего получают те люди, которые в этом военном преступлении пострадали: то ли это было бомбардировка жилья, то ли они потеряли родственников, потому что их убили, и т. д. », — уточнила Венедиктова.

По ее словам, такие показания собирают у выехавших из Мариуполя и других городов, в которых шли интенсивные бои.

Генпрокурор уточнила, что в случае с Мариуполем полученные за пределами города показания не умаляют их вес.

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 апреля — 57-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Идут также бои за Мариуполь. Город находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

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