Венедиктова рассказала о процедуре фиксации военных преступлений России в украинских городах
Прокуроры собирают доказательства преступлений России в украинских городах (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Прокуроры допрашивают беженцев, чтобы зафиксировать преступления российских оккупантов в городах Украины.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона, беженцев допрашивают на границе и в местах попуска с целью предоставить им статус потерпевших в уголовных производствах, чтобы потом у них была возможность получить компенсацию от военных преступников.
«Статус потерпевшего получают те люди, которые в этом военном преступлении пострадали: то ли это было бомбардировка жилья, то ли они потеряли родственников, потому что их убили,
По ее словам, такие показания собирают у выехавших из Мариуполя и других городов, в которых шли интенсивные бои.
Генпрокурор уточнила, что в случае с Мариуполем полученные за пределами города показания не умаляют их вес.
Россия напала на Украину 24 февраля. 21 апреля — 57-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.