Социолог спрогнозировал глобальные изменения в экономике Украины: что ждет страну в будущем 13 июля, 14:52 Социолог Любоммир Мысив считает, что фактор безопасности будет ключевым для послевоенной экономики Украины (на фото поврежденный российским ракетным обстрелом многоквартирный дом в Киеве, 24 июня 2023 года) (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Заместитель директора Социологической группы Рейтинг Любомир Мысив в интервью NV спрогнозировал глобальные изменения в экономике Украины вследствие войны.

В интервью NV Мысив отметил, что в конце войны станет очевидным изменение экономической карты Украины.

«Мы понимаем, что потеряли индустриальные макрорегионы, там уничтожены заводы, логистика, бизнес, многие релоцировались на запад страны. Еще до сих пор, в представлении жителей западных городов Украины есть идея, что эти города будут культурно-туристическими центрами, на самом деле, в определенном временном промежутке, эти города станут экономическими центрами. Не индустриальными, но центрами новой экономики, потому что она будет более безопасной», — объяснил социолог.

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Он прогнозирует, что экономическое будущее Украины будет определять фактор безопасности, в соответствии с которым образуются три экономические зоны.

«Будет зона соответственно экономического развития, где проектам будет легче получать финансирование и привлекать инвестиции, будут оборонные рубежи, или города с высоким риском ведения бизнеса. Но в них, скорее всего, будут действовать определенные льготы. Будет центр, который будет связывать эту страну между собой со всех точек. И это не будут те города, к которым мы привыкли. Более важными вполне могут стать города, которые ранее не привлекали общественного внимания — такие как Ровно и Житомир, которые станут неким мостиком между городами оборонительных рубежей и условно безопасным западом страны, странами Европы», — считает Мысив.

Также социолог ожидает, что Киев останется крупным логистическим центром, однако в то же время может вырасти значимость Винницы как города на пересечении путей.

«Поэтому так интересно именно сейчас понимать образ городов на уровне общин, которые в этих городах живут, потому что чем больше будет продолжаться война, тем меньше привычного останется в этих образах. Экономическая карта Украины сдвинется на запад страны и это приведет к довольно серьезному переформатированию общества Украины, бизнес-процессов, ожиданий сообществ от местной власти и восприятия страны в целом», — подытожил он.

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В конце июня министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украина хочет за десять лет нарастить ВВП со $161 млрд до $1 трлн, поскольку стране нужно иметь сильную армию численностью более 500 тыс. человек и развивать социальную сферу, образование, здравоохранение.

Сообщалось также, что многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).