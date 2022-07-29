Верещук возглавила штаб по эвакуации из Донецкой области

29 июля, 20:14
Вице-премьер Ирина Верещук (Фото:president.gov.ua)

Вице-премьер Ирина Верещук (Фото:president.gov.ua)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в пятницу, 29 июля, возглавила штаб по эвакуации жителей Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в Facebook.

В пятницу Кабинет министров поддержал инициативу ведомства и создал координационный штаб, который будет организовывать эвакуацию из Донецкой области. Штаб будет отвечать за координацию действий власти, военных и волонтеров, вывоз людей из опасных мест, поиск жилья, оказание им помощи и расселение.

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«Донецкая область сейчас на грани гуманитарной катастрофы: продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только попасть под обстрелы — при отсутствии тепла, лекарства и еды зимой выжить будет непросто. Выход — эвакуация», — подчеркнули в Минреинтеграции.

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Накануне Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области эвакуироваться и подчеркнула, что российские оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру. Также вице-премьер просила эвакуироваться жителей временно захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях, чтобы защитникам Украины было легче их деоккупировать.

Как помочь украинцам выехать из зоны боевых действий

https://www.youtube.com/embed/gpsXXngxkdU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область Эвакуация Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Минреинтеграции

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