Верещук возглавила штаб по эвакуации из Донецкой области 29 июля, 20:14 Вице-премьер Ирина Верещук (Фото:president.gov.ua)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в пятницу, 29 июля, возглавила штаб по эвакуации жителей Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в Facebook.



В пятницу Кабинет министров поддержал инициативу ведомства и создал координационный штаб, который будет организовывать эвакуацию из Донецкой области. Штаб будет отвечать за координацию действий власти, военных и волонтеров, вывоз людей из опасных мест, поиск жилья, оказание им помощи и расселение.

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«Донецкая область сейчас на грани гуманитарной катастрофы: продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только попасть под обстрелы — при отсутствии тепла, лекарства и еды зимой выжить будет непросто. Выход — эвакуация», — подчеркнули в Минреинтеграции.

Накануне Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области эвакуироваться и подчеркнула, что российские оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру. Также вице-премьер просила эвакуироваться жителей временно захваченных территорий в Херсонской и Запорожской областях, чтобы защитникам Украины было легче их деоккупировать.



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