Гостиницы, ресторан и земельные участки. Российский генерал отмывал деньги в Украине через бизнес-партнеров Кивы — ГБР 18 апреля, 10:47 Цей матеріал також доступний українською Генерал РФ владел в Украине гостиницами и земельными участками (Фото:ГБР)

Следователи Госбюро расследований обнаружили в Украине имущество российского генерала сомнительного источника происхождения, в деле также фигурирует экс-нардеп Илья Кива.

По данным следствия, недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров бывшего нардепа. Они являются родственниками российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

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«Среди выявленного имущества — гостиницы, рестораны, земельные участки и т. д. , через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам», — отметили в ГБР.

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Там добавили, что сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

Проверяется также причастность Кивы к этому имуществу. Следователи выясняют, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

На имущество генерала РФ могут наложить арест.

Перед началом войны России против Украины нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сбежал в Испанию. Сейчас он находится в Москве и посещает эфиры российских пропагандистов, где распространяет фейки об Украине.

В марте Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила экс-нардепу о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.

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