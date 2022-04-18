Гостиницы, ресторан и земельные участки. Российский генерал отмывал деньги в Украине через бизнес-партнеров Кивы — ГБР

18 апреля, 10:47
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Генерал РФ владел в Украине гостиницами и земельными участками (Фото:ГБР)

Генерал РФ владел в Украине гостиницами и земельными участками (Фото:ГБР)

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Следователи Госбюро расследований обнаружили в Украине имущество российского генерала сомнительного источника происхождения, в деле также фигурирует экс-нардеп Илья Кива.

По данным следствия, недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров бывшего нардепа. Они являются родственниками российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

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«Среди выявленного имущества — гостиницы, рестораны, земельные участки и т. д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам», — отметили в ГБР.

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Там добавили, что сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

Проверяется также причастность Кивы к этому имуществу. Следователи выясняют, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

На имущество генерала РФ могут наложить арест.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/2143073005848328

Перед началом войны России против Украины нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сбежал в Испанию. Сейчас он находится в Москве и посещает эфиры российских пропагандистов, где распространяет фейки об Украине.

В марте Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила экс-нардепу о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Илья Кива Отмывание денег Государственное бюро расследований (ГБР)

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