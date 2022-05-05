В плену у оккупантов. Голова Чернобаевки находится в тяжелом состоянии в больнице — сельсовет 5 мая, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Игоря Дударя и его заместителя похитили оккупанты (Фото:Сергей Борзов/Telegram)

Сельский голова Чернобаевки Херсонской области Игорь Дудар, которого похитили российские оккупанты, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Как сообщили в сельсовете Чернобаевки, за больницей ведут надзор российские военные. Дудар находится там со 2 мая, после проведения обысков в его доме с повреждением имущества.

Видео дня

В сельсовете добавили, что в этот же день было захвачено помещение исполнительного органа.

«Сорван Государственный флаг Украины, сломаны замки в служебных кабинетах и ​​сейфах, проведен обыск, работники не допущены к рабочим местам, вывешен российский флаг. После допроса, из помещения сельского совета похищен заместитель сельского головы. Информация о месте его пребывания отсутствует», — отметили там.

Об этой ситуации стало известно только сейчас, так как в населенном пункте с 30 апреля отсутствовала мобильная связь и Интернет.

«Подчеркиваем, что работники сельского совета остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления, согласно которому продолжают верно служить общине и народу Украины, неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины», — резюмировали там.

4 мая стало известно что Дудара и его заместителя взяли в плен оккупанты.

В конце марта движение Чесно сообщало, что российские оккупанты похитили по меньшей мере 13 голов громад в шести областях Украины.

Российские оккупанты похищают в Украине гражданских, в том числе журналистов, активистов и представителей местных властей, пытают их, организовывают «фильтрационные лагеря» и силой и обманом вывозят людей на оккупированные территории или в Россию.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, с территории Донецкой и Луганской областей в Россию могли вывезти более 700 тысяч гражданских.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.