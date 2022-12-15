Украинскую формулу мира можно реализовать за полгода — Зеленский 15 декабря, 16:51 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время обращения к Совету Евросоюза в четверг, 15 декабря, заявил, что украинскую формулу мира можно реализовать за полгода.

«За прошедшие полгода мы разработали и предложили миру формулу мира, содержащую все необходимое, чтобы не только прекратить эту войну, но и гарантировать — надежно и долгосрочно — что не будет повторения такой же или начала какой-либо другой войны в Европе», — сказал он.



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Глава государства призвал европейских лидеров поддержать эту формулу и напомнил, что «каждый из пунктов позволяет каждой добросовестной стране проявить свое лидерство — и помочь с той или иной конкретной целью».

По словам Зеленского, следующие полгода много в чем станут решающими и будут требовать от Украины и ее партнеров еще больше ресурсов.

На саммите G20 Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.