Финальная стадия войны самая сложная и кровавая — Зеленский

19 мая, 23:14
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что финальная стадия полномасштабной войны самая сложная и кровавая.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Во время общения со студентами и ректорами украинских вузов глава государства сказал, что Украина несомненно победит, но цена этого — десятки тысяч жизней. Он подчеркнул, что на востоке Украины сейчас ад, и защитники нашей страны каждый день сражаются и отдают свои жизни за свободу.

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«Финальная стадия самая сложная, самая кровавая… Мы не можем дистанцироваться и сказать: „Все, война закончилась“. Скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области такое ощущение, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты… Я не могу сегодня кричать „возвращайтесь домой“ всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока выбор каждого человека», — рассказал Зеленский.

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Президент также сказал, что восстановление Украины после войны будет на уровне большой национальной идеи — «построить самую мощную и самую современную страну».

«Восстановление Украины действительно будет большой программой, самой большой. Самое главное — восстановление всей инфраструктуры, начиная с дорог, мостов, медицинской инфраструктуры, строительства образовательной инфраструктуры… большое количество домов — как временных, так и постоянных — квартир для внутренне перемещенных людей, многих направлений. Восстановление инфраструктуры на уровне заводов, фабрик, стратегических предприятий… Работа будет для всех», — подчеркнул Зеленский.

Железнодорожный мост через реку Ирпень отстроили в рекордно короткие сроки

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины Восстановление Украины

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