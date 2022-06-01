Не нравится критика? Кулеба заявил, что в НАТО посылают ему «сигналы» и просят смягчить позицию 1 июня, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в последнее время получает «сигналы» от НАТО с призывами смягчить позицию.

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Его интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку показали в эфире всеукраинского телемарафона в среду, 1 июня.



"…Мне начали поступать сигналы из НАТО, что мне надо смягчить позицию. Что не надо говорить, что НАТО разочаровало, ничего не сделало и тому подобное. И объясняют это тем, что, мол, мы же движемся к саммиту, зачем вы создаете такой негативный фон для саммита [в июне 2022 года]", — рассказал глава МИД.

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Кулеба подчеркнул, что в проекте новой стратегии Североатлантического альянса, который должны утвердить на саммите в Мадриде, нет ни одного мощного решения, которое касается Украины, хотя именно на украинской территории сейчас решается будущее евроатлантической безопасности:



«Как вы ко мне или к Украине предъявляете претензии… если вы, даже готовясь к саммиту, не можете написать ничего сильного и принципиального на бумаге, не то что что-то сделать?».

Министр уточнил, что не возлагает ответственность на НАТО как на институцию и относится к Альянсу с большим уважением. По его словам, ключевые союзники по НАТО решили единолично или группами что-то делать для Украины, а НАТО как общий альянс «будет немного стоять в стороне». Он подчеркнул: Украина ожидает, что на саммите страны НАТО займут сильную позицию.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что многие в НАТО «потеряли моральное и профессиональное право» на то, чтобы делать какие-либо комментарии в отношении Украины, поскольку Североатлантический альянс как институция ничего не делает для Украины.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, но не будет отправлять войска в страну. По его словам, в НАТО должны не допустить эскалации войны и продолжать оказывать поддержку Украине.

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