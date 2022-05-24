Отразить наступление РФ на Донбассе и сорвать планы по аннексии Херсона Украине помогут MLRS — Кулеба

24 мая, 21:24
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Украине необходимы MLRS (американские реактивные системы залпового огня).

Война России против Украины — главные события 24 мая

В своем Twitter глава МИД написал, что «четыре буквы» — MLRS — могут помочь Украине:

  • отбить наступление российских оккупантов на Донбассе;
  • сорвать планы РФ по аннексии Херсона;
  • остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасающие нарушения прав человека на захваченных территориях;
  • разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис.
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https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1529117028782686209

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что ожидает от встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 мая решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

Часть принятых решений не разглашается, но, по словам министра обороны Алексея Резникова, который участвовал во встрече, было объявлено о новых способах поддержки, которые «могут стать game changing», а также «о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии».

Новейшее оружие от США: что скоро появится в Украине? – Анна Шелест, Украинская призма

https://www.youtube.com/embed/RzfuA7e06NA
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МИД Украины Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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