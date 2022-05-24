Отразить наступление РФ на Донбассе и сорвать планы по аннексии Херсона Украине помогут MLRS — Кулеба 24 мая, 21:24 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Украине необходимы MLRS (американские реактивные системы залпового огня).

Война России против Украины — главные события 24 мая

В своем Twitter глава МИД написал, что «четыре буквы» — MLRS — могут помочь Украине:



отбить наступление российских оккупантов на Донбассе;

сорвать планы РФ по аннексии Херсона;

остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасающие нарушения прав человека на захваченных территориях;

разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Видео дня

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что ожидает от встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 мая решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

Часть принятых решений не разглашается, но, по словам министра обороны Алексея Резникова, который участвовал во встрече, было объявлено о новых способах поддержки, которые «могут стать game changing», а также «о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии».



Новейшее оружие от США: что скоро появится в Украине? – Анна Шелест, Украинская призма https://www.youtube.com/embed/RzfuA7e06NA

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.