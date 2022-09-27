Кулеба обратился к странам, которые предлагают посредничество в переговорах с Россией: Прекратите играть в эту игру

27 сентября, 22:17
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Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны, которые настаивают на необходимости переговоров со страной-террористом Россией, «прекратить играть в эту игру» и поддержать Украину.

Во время брифинга с французской коллегой Катрин Колонной в Киеве во вторник, 27 сентября, Кулеба заявил, что время переговоров не наступило исключительно из-за позиции России.

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"…Я хочу воспользоваться случаем и обратиться ко всем странам, которые в последнее время из разных уголков мира настаивали на необходимости переговоров, предлагали свои услуги в посредничестве между Россией и Украиной. Россия не хочет никаких переговоров. Прекратите играть в эту игру. Займитесь тем, что сейчас нужно больше всего: поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской «переговорщика»", — подчеркнул министр.

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Кулеба также вспомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона на Генассамблее ООН по поводу «нейтральных стран», которые «думают, что могут отсидеться»: «…Отсидеться вам не удастся. Нужно занимать позицию — позицию справедливости, позицию международного права и позицию защиты безопасности и мира по всему миру».

Глава МИД Украины поблагодарил Францию и лично Катрин Колонну за поддержку нашей страны по всем ключевым вопросам.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1034512420550339

Глава МИД Франции 27 сентября приехала в Украину с необъявленным визитом и подчеркнула, что Париж никогда не признает псевдореферендумы на захваченных территориях Украины.

https://www.youtube.com/embed/k2-zi3u3S8s
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Переговоры Франция МИД Украины Переговоры с Россией Дмитрий Кулеба Поддержка Украины Война России против Украины

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