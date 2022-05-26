«Что случилось потом, будем выяснять». Данилов рассказал, как летом 2021 года СНБО проводил заседание о защите юга Украины 26 мая, 21:08 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что летом 2021 года на заседании СНБО было принято решение в отношении защиты нескольких областей Украины.

Война России против Украины — главные события 26 мая

В интервью 24 каналу на вопрос ведущего, что случилось на админгранице между Крымом и Херсонской областью в первые дни полномасштабной войны, Данилов сказал, что «этот вопрос остается открытым».



Видео дня

По словам секретаря СНБО, летом 2021 года состоялось заседание СНБО в отношении Чонгара, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. До декабря соответствующие инстанции доложили о выполнении поставленных задач.



«Что случилось потом — я думаю, это будет предметом выяснения. Когда это произойдет? Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет — жизнь покажет», — добавил Данилов.

Секретарь СНБО сказал, что Украина готовилась к полномасштабной войне еще в феврале 2021 года. Было принято решение в отношении бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого. По словам Данилова, страна-агрессор планировала через украинские суды, в том числе ОАСК, и Тупицкого, каким-то образом «легализовать» беглого президента Виктора Януковича.

Также, рассказал Данилов, были закрыты пророссийские телеканалы, благодаря чему страна-агрессор потерпела поражение на информационном фронте. В закрытом режиме велась работа по подготовке информационных систем — интернета, телевидение и телефонов.

В апреле Алексей Данилов говорил: украинские власти знали о том, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину, и готовились, но не могли предупредить граждан.

Жителей Херсонской области очень возмутили слова Арестовича – Антон Коваленко, житель Херсона https://www.youtube.com/embed/3aNjUT4gacs

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.