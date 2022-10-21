«Нужно это выдержать». Данилов предупредил украинцев о сложных нескольких месяцах

21 октября, 15:04
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Данилов заявил, что ближайшие месяцы в Украине будут сложными (Фото:РНБО/Facebook)

Данилов заявил, что ближайшие месяцы в Украине будут сложными (Фото:РНБО/Facebook)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупредил украинцев о том, что ближайшие месяц-два будут сложными из-за действий России, но нужно их выдержать.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Да, будет тяжело, будет сложно, нам нужно пройти этот сложный период. После того как мы пройдем именно этот период — он будет длиться где-то месяц-полтора-два, когда уже безумие в голове этого гитлера современности усилилось и не хочет оттуда выходить. Нам просто нужно сейчас это выдержать», — отметил секретарь СНБО.

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Данилов добавил, что у Украины есть разведданные о том, что происходит на территории РФ сейчас. Он назвал это «шагами отчаяния».

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«Там поселился террор против собственного народа. У них там начались все эти протесты. Мы их прогнозировали на ноябрь. Этот период на России уже начался. Все шаги, которые они делают, говорят о том, что уверенности у них ноль. И это шаги отчаяния», — резюмировал он.

Последние десять дней целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине. Оккупанты наносят удары ракетами и дронами-камикадзе, в том числе, по жилым домам.

https://www.youtube.com/watch?v=9GQi9GSqW0I

19 октября войска РФ продолжили массированные атаки на украинские города.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

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В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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