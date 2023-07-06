Руководитель фонда Повернись живим объяснил, что нужно, чтобы Украина обеспечивала себя вооружением сама 6 июля, 14:46 Украинский танк Оплот (Фото:mil.gov.ua)

Руководитель фонда Повернись живим Тарас Чмут в интервью Radio NV объяснил, что нужно, чтобы Украина могла сама обеспечивать себя вооружением.

«Для этого мы как государство должны определить, что для нас важно и сколько денег мы готовы в это вложить. Далее найти команды и предприятия, которые готовы это реализовать. Создать им комфортный нормативно-правовой климат для работы и убрать все государственные бюрократические препятствия. А дальше — дать заказ. Всего ничего — 10 лет работы», — сказал Чмут в эфире Radio NV.

Видео дня

Руководитель фонда Повернись живим отметил, что опыт взаимодействия фонда с украинскими производителями «не очень положительный».

«Наш производитель делает медленно, грубо, проваливает сроки и стоит недешево. Высокая цена, низкое качество, несоблюдение сроков. … Это уровень нашей производственной культуры. Мы просто не умеем иначе. Мы не привыкли иначе», — сказал он.

Чмут добавил, что лучше работают предприятия, которые производят беспилотники — «вышли уже на хорошие темпы и плюс-минус хорошее качество», а с производством минометов больше проблем, хотя это и простое оружие.

«Государство не способствовало отечественному производителю, наверное, все 30 лет. И сейчас требовать нельзя, потому что они не могут. Они же тоже живут здесь, это же наши люди. Мы с вами — это же то же самое все. Это не потому, что они не хотят. Они просто не могут. Поэтому надо как-то этот процесс эволюционировать, проходить и потом, возможно, что-то где-то получится. Я надеюсь, рынок расставит на свои места и что-то просто умрет», — отметил руководитель фонда Повернись живим.

По его словам, 10 лет для построения ВПК — «нормальный срок», а Турция выстраивала свой ВПК около 30 лет.

«Мы стартуем с хороших позиций. У нас есть много хороших [начинаний]. И война. У нас есть уникальная возможность реальных испытаний. Ни одна страна не может проверить свое оружие так, как мы», — сказал также Чмут.

21 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время конференции по восстановлению Украины заявил, что после войны Украину ждут значительные достижения в развитии военно-промышленного комплекса.

Агентство Reuters писало, что западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но только после окончания войны.