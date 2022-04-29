«Нашего кровавого опыта для мира достаточно». Зеленский рассказал о системе гарантий безопасности для Украины 29 апреля, 22:56 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский дает интервью польским СМИ, 29 апреля 2022 года (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский рассказал о новой системе гарантии безопасности, которую хочет создать Украина.

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В интервью польским СМИ глава государства уточнил, что Украина не создает противовес НАТО, а хочет получить именно те гарантии безопасности, которые нужны нашей стране:



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«Из-за того, что у нас война, мы понимаем, какая помощь нужна стране, в какие сроки, что работает, что нет. Я считаю, мы точно понимаем, через какой срок должны быть поставки оружия… Мы понимаем, как действовать превентивно, чтобы враг не захватил территорию, что нужно сделать в каждом городе той или иной страны».

Зеленский объяснил, что самое главное в новом объединении, которое предлагает Украина — люди и сроки.

«Как бы цинично не звучало — [возможность] сохранить количество людей зависит от другого количества — сроки, оружие, дни, часы… Рабочее название — U24 — решение принимается в первые сутки. И в этом решении заранее прописывается конкретика, что за следующие сутки та или иная страна должна получить, в зависимости от угроз… Эти гарантии нужны не так стране, которую защищают, как стране, лидер которой собирается напасть. Он должен четко знать, что его ждет. Тут не нужны сюрпризы. Достаточно „сюрпризов“, которые были на нашей территории. Достаточно, я считаю, этого кровавого опыта для мира», — подчеркнул президент.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона рассказала подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия заявила, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

Он также не исключил, что мирный договор с Россией будет состоять из двух документов: один будет касаться гарантий безопасности для Украины, а второй — непосредственно ее отношений с РФ.



По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагалось обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора.



Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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