Паника начнется, если возьмут Николаев. Жители Молдовы рассказали НВ чего боятся, на что надеются и как относятся к России 3 ноября, 11:16 Эксклюзив НВ По словам жителей Молдовы, в их стране довольно сильна российская пропаганда, а экономика держится крепко на деньгах молдавских «заробитчан» в РФ (Фото:Valeria Mongelli / Hans Lucas via Reuters)

Страх войны с Приднестровьем, свечки по вечерам и проплаченные митинги — молдаване рассказывают о том, как изменилась жизнь в их стране из-за полномасштабного российского вторжения в Украину

Октябрь у соседней с Украиной Молдовы выдался неспокойным во всех смыслах — в политическом, военном и бытовом. Уже месяц в столичном Кишиневе идут организованные российскими спецслужбами антиправительственные митинги, требующие отставки проевропейского лидера государства Майи Санду.

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Все это происходит на фоне эскалации военной угрозы со стороны РФ из-за войны в Украине: сначала 10 октября три вражеские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы, а уже 31 октября обломки одной из них упали на жилые дома молдавского села Наславча.

Все это только усугубило и без того натянутые отношения с РФ: в ответ на «ракетный инцидент» Молдова выслала одного из российских дипломатов, за что незамедлительно получила сокращение поставок газа, необходимого для производства электроэнергии. Жертвами усиления энергетического шантажа стали простые молдаване, которые теперь вынуждены платить кабальную комуналку и жить при свечах. Масла в огонь добавил и венгерский лоукостер Wizz Air, который из соображений безопасности закрывает свой хаб в Кишиневе и пересматривает графики полетов.

НВ поговорил с обитателями молдавской столицы об их страхах, настроениях и надеждах.

Диана Попа

журналист Jurnal TV из Кишинева

«Надо понимать, что у нас в Молдове общество сильно разделено — еще до начала полномасштабной войны в Украине по меньшей мере 40% молдаван в разной степени придерживались пророссийских взглядов. Потому сейчас нашим политикам сложно однозначно принимать ту или иную сторону в этой войне, они боятся затронуть население. Из-за этого Молдова официально нейтральная страна, а президент и премьер всегда очень осторожны в своих высказываниях.

Тем временем среди людей все же назревают некие переживания и опасения. Да, война в Украине идет долго, наши люди уже привыкли к ней и думают, что это как-то далеко, не у нас или нас не затронет. Да, у нас есть Приднестровье, и когда началась война очень часто звучала идея, что она развернется и там.

Тогда люди скупали туалетную бумагу, соль, гречку, но в течении пары месяцев это устаканилось.

У меня есть знакомые, которые уехали из Молдовы, потому что были уверены, что война дойдет и сюда. Теперь они вернулись, потому что прошел почти год, мало что изменилось, а за границей дорого жить.

Но на днях на территорию Молдовы упали лишь обломки ракеты, даже не сама ракета. У людей повыбивало стекла и повредились крыши, и они уже чуть-чуть осознали, что эта война происходит все же всего в нескольких десятках километров от нас. Эти переживания все растут и растут.

За последние два-три месяца у нас очень активизировались пророссийские политические силы и появилась информация о том, что российские спецслужбы заинтересованы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Их так называемые «засланные казачки» приезжают в страну дирижировать эти процессы. На самом деле все так и есть. Это видно по достаточно массивным протестам в центре Кишинева: на них свозят людей со всей страны, дают им какие-то копейки, чтобы те день покричали что-то против президента. В основном, они говорят, что бедны и хотят зарплату больше. Но с этими требованиями люди в нашей стране живут последние 30 лет.

У нас вообще очень активная российская пропаганда — начиная с прессы, заканчивая политиками. Фейк-ньюз ежедневная история, а люди, особенно в селах, принимают их за чистую монету, а ведь именно они приезжают потом в столицу на митинги. Если им сказать, что Майя Санду хочет отдать нас Америке, узаконить однополые браки и начать войну с Приднестровьем, этого будет достаточно.

Государственный переворот — это не риски, это действительно план. Не знаю, насколько он может получиться, потому что все же есть активная поддержка Европы. Но митинги все равно мешают нам всем: каждую неделю это заблокированный город, сотни полицейских на улицах, постоянные задержания и громкие фейки. Это обнуляет усилия, которые предпринимает Запад для стабилизации обстановки.

Вместе с этим в Украине бомбят электростанции, соответственно она не может поставлять нам то же самое количество электроэнергии. А из-за ограниченных поставок газа из РФ электростанции в Приднестровье меньше работают и также меньше поставляют нам электричества. Потому теперь мы вынуждены покупать его у Румынии, ведь из Европы оно еще дороже. Это такой энергетический шантаж со стороны России. Потому наши власти очень просят народ экономить, вечером в пиковые часы на улицах не горят фонари. Мы, например, сейчас пользуемся дома свечками, чтобы не включать лишний раз свет.

В этом неудобстве пророссийски настроенные люди винят не только Украину и Америку, но еще и наше правительство — мол, наш президент не договаривается с Путиным. Так открыто и говорят: «Почему она не приедет в Москву? Мы же нейтральная страна. Вы же ездите в Европу? Съездите и в Москву!». То есть они это трактуют так, как им удобно. Но власть на шантаж не поддается".

Д енис Танчук

IT-специалист из Кишинева

«Людей в Молдове сейчас волнует вопрос скорее сложнобытовой, нежели военный. Опасений, что у нас что-то вооруженное случится пока нет, потому что все думают, что Молдову возьмут за три часа без единого выстрела. У нас с военной техникой ситуация даже не такая, как в Украине была до 2013 года, а дай бог чтобы хотя бы пару БТР рабочих нашлось. Потому военное решение вопроса никогда никому не приходило в голову.