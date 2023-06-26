«Двигаемся не в ту сторону». Центры набора боевиков ЧВК Вагнера современнее украинских военкоматов — политолог 26 июня, 18:58 Сотрудники пятого отдела Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки рассказывают о преимуществах военной службы по контракту (Фото:Одеський обласний ТЦК та СП via Facebook)

Политолог Николай Давидюк в эфире Radio NV заявил, что центры набора боевиков ЧВК Вагнера современнее украинских военкоматов.

«Система военкоматов со времен Ленина — это же комиссары, комиссариаты, она не изменилась», — подчеркнул Давидюк в эфире Radio NV.

Политолог констатировал, что изменение назрело и заверил, что есть порядочные люди, которые хотят изменить систему и работать по-новому.

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«Должны ли быть эти военкоматы такими как есть сейчас, или должны быть уже нового образца? Извините, уже даже Вагнер начал открывать в Петербурге на центральных улицах центры набора. Казалось бы, просто террористическая организация, даже они начинают работать современными методами, а мы не начали. Мы вместо того, чтобы открывать новые военкоматы, современные, вроде центров Дія, мы открываем дачи на Марбелье, магазины на Марбелье, еще Болгария есть, также отделения, филиалы. Но это явно не в ту сторону движутся», — заявил он.

По словам Давидюка, военкомы вроде Евгения Борисова «не пропускают ту новую свежую кровь, которая на самом деле за восемь лет родилась».

25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость — дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса — до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года ввез из-за границы как гуманитарный груз автомобиль премиум-класса — Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экс-нардепа, пользуется жена военкома, которая живет в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней.

Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

28 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «серьезно рекомендовал» главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять тыловых военкомов на фронт.

1 мая Оперативное командование Юг отстранило Борисова от службы и назначило служебную проверку. 3 мая ГБР сообщило об открытии в отношении него уголовного дела.

23 июня руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что Борисов продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не выявило оснований для отстранения от должности. Также она утверждала, что он законно выезжал за границу для лечения.

В тот же день Зеленский поручил Залужному немедленно уволить Борисова.

Также Зеленский поручил создать комиссию, которая вместе с правоохранителями и антикоррупционным агентством проверит всех военкомов во всех регионах страны, «чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте».