Зеленский подписал закон о конфискации активов за поддержку войны России против Украины 23 мая, 11:37 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что процедура конфискации активов у тех, кто поддерживает агрессию РФ, позволит пополнить бюджет Украины (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов тех, кто поддерживает войну России против Украины.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции.

Видео дня

«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников», — пояснил Зеленский.

В документе указано, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц.

Ожидается, что таким органом станет Министерство юстиции Украины, которое должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета нацбезопасности и обороны.

Осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд.

12 мая закон поддержала Верховная Рада. Он был доработан с правками Зеленского.

Украина предлагает странам-партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора.

Россия напала на Украину 24 февраля. 23 мая — 89-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

С начала полномасштабного вторжения более 6 млн украинских беженцев выехали за границу, более 7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.