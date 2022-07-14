С 24 февраля более 3,5 тысяч защитников Украины удостоились госнаград посмертно — Зеленский

14 июля, 23:32
Более 23 тысяч защитников и защитниц Украины удостоились госнаград с 24 февраля (Фото:Офис президента)

Более 23 тысяч защитников и защитниц Украины удостоились госнаград с 24 февраля (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 14 июля, рассказал, что с начала полномасштабной войны государственные награды получили более 23 тысяч защитников Украины, более 3,5 тысяч — посмертно.

"…За время полномасштабной войны с 24 февраля звание Героя присвоено 157 украинцам, в том числе 75 — посмертно. Государственными наградами были отмечены более 23 тысяч наших защитников и защитниц, более 3,5 тысяч — посмертно", — заявил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что сотни тысяч украинских бойцов каждый день и каждую ночь сдерживают российское вторжение и что украинцы вносят один из самых весомых вкладов в истории в борьбу против терроризма.

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".Мы благодарны всем, кто нам помогает. Каждому государству, международным структурам, общественным объединениям по всему миру, добросовестному бизнесу, каждому небезразличному человеку.

Но пришла пора для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами. Статусом государства-террориста для России. Специальным трибуналом в отношении российской агрессии. Специальным компенсационным механизмом, который направит средства государства-террориста тем, кого оно хотело уничтожить. И, конечно, новыми санкциями за террор", — добавил президент.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Герои Украины Герои войны Владимир Зеленский Герой Украины Война России против Украины

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