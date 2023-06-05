«Все выезжали в командировки». Журналист Ткач об украинских чиновниках на Лазурном берегу Франции 5 июня, 15:54 NV Премиум Имение, которое, по данным УП, арендует Вадим Столар на Кап-Ферра (Фото:Українська правда via YouTube)

Журналист Украинской правды Михаил Ткач рассказал, как выезжали из Украины чиновники и депутаты, которых он встретил на Лазурном берегу Франции.

«Раньше были разные способы у депутатов, сейчас он плюс-минус один. После Нового года, когда было множество скандалов с выездом чиновников за границу на отдых в новогодние праздники, было введено ограничение СНБО, что теперь только по командировке. И, собственно, все депутаты, в том числе чиновники, поняли буквально это ограничение. И теперь они действительно ездят как в командировку», — сказал Ткач в эфире Radio NV.

Видео дня

Однако, по словам журналиста, это не всегда настоящая командировка, «а чаще их можно увидеть в различных местах для отдыха, как вот Французская Ривьера».