«Варианты очень сложные, но они есть». Аваков призвал найти возможности для помощи защитникам Мариуполя 13 апреля, 03:52 Цей матеріал також доступний українською Спутниковый снимок показывает обзор металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, Украина, 9 апреля 2022 года. (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что существуют варианты помощи защитникам Мариуполя, которые полтора месяца находятся в блокадном городе. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

«Я не в Генштабе, не нахожусь в руководстве страны, но понимаю, в каком трудном положении оказались и военные, и политические руководители. Есть запрос на помощь этим ребятам. Когда человек бьется из последних сил, мы обязаны всегда ему помочь. <...> Не оставляет меня надежда и определенные размышления о том, что Украина не должна оставлять этих ребят. Мы все что-то фантазируем, что-то знаем, что-то хотим, чтобы было. Мы должны сделать все, чтобы им помочь. И думаю, что такие варианты — очень сложные, но они есть», — заявил Аваков.

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Также он отметил мужество защитников, противостоящих значительно большему количеству оккупантов:

«Те парни имели выбор, и они его сделали — защищать страну. <...> Люди с большой буквы — это те, которые там остались. Ребята из морской пехоты, из Азова Национальной гвардии, еще и из КОРДа Национальной полиции, несколько человек из патрульной полиции, пограничники. Они все там держат 10 тысяч российских оккупантов. <...> Ребята имеют Starlink и видят реакцию общества. Огромная поддержка их заряжает. Единственное — силы человеческие не бесконечны. Надо придумать, как им помочь».

12 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины знает о ситуации в Мариуполе и делает все возможное, чтобы помочь украинским защитникам города.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, и благодаря этому у Украины более жесткие позиции на переговорах с Россией.

Но 10 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что с защитниками города никто не связывается уже больше двух недель.

Украинские бойцы защищают Мариуполь от российских оккупантов полтора месяца. Город находится в осаде с 1 марта — нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах, а оккупанты сжигают в мобильных крематориях тела тысяч гражданских.

В городе остаются около 130 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Часть мариупольцев оккупанты силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 12 апреля заявил, что из-за действий российских оккупантов в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек.

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