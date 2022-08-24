Ермак в начале войны слал иностранным чиновникам фото убитых россиянами детей — WP

24 августа, 17:41
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Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак в первые недели после начала полномасштабной войны России против Украины отправлял иностранным чиновникам на телефоны фотографии убитых украинских детей и разрушенных домов. Об этом сообщает The Washington Post в среду, 24 августа.

По данным газеты, фотографии, подтверждающие военные преступления России, получили в том числе советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и члены Конгресса.

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«Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать по ночам. 90% людей, получивших их, отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше», — рассказал Ермак.

WP также сообщила, что вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Андрею Ермаку позвонил замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак и заявил, что «украинцам пора сдаваться». Ермак обругал его и бросил трубку. Министру обороны Алексею Резникову в эти дни поступил звонок от белорусского коллеги Виктора Хренина, который еще 22 февраля уверял его, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси.

Во время второго разговора спустя два дня белорусский министр сказал, что передает послание своего российского коллеги Сергея Шойгу: если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится. По словам Резникова, он ответил: «Я готов принять капитуляцию российской стороны».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия Украина-США Агрессия РФ The Washington Post Военные преступления РФ Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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