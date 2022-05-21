Зеленский снова назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА 21 мая, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Кулеба повторно назначен на должность руководителя Киевской ОГА (Фото:Алексей Кулеба/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебу и уволил Александра Павлюка.

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Соответствующие указы обнародованы на сайте главы украинского государства.

В Офисе президента уточнили, что Павлюк во время пребывания в должности смог усилить взаимодействие между военными, исполнительными властями и органами местного самоуправления в регионе.

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С использованием военного опыта работы в сложных условиях противостояния врагу вокруг Киева были созданы новые мощные оборонительные линии.

«Именно во время председательства Александра Павлюка Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов. Сразу после этого началась работа по восстановлению инфраструктуры региона, в частности, разминированию территории, расчистке завалов, восстановлению дорожной и критической инфраструктуры, возвращению электроснабжения, воды и газа в дома на территориях, которые были под оккупацией», — добавили там.

В первый раз Кулеба возглавил Киевскую ОГА 8 февраля 2022 года. После назначения на эту должность Павлюка, он руководил гуманитарным штабом Киевской области.

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