Жесткое противостояние идет по всей линии фронта — Зеленский 7 сентября, 00:16 Защитники Украины на учениях в Николаевской области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Президент Владимир Зеленский в обращении во вторник, 6 сентября, заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта, а защитники Украины на многих направлениях — «абсолютные молодцы».

Глава государства поблагодарил бойцов, которые во вторник сбили пять из шести российских ракет Х-101 (четыре из них сбили военнослужащие воздушного командования Юг), а также бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады, которые сдерживают врага на Донецком направлении.



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"…Пожалуйста, обращайте внимание и внимание общества на то, что жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это 1300 километров активных боевых действий. И это просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень много, а о других словно забывают. Хотя наши воины на многих направлениях — абсолютные молодцы, абсолютные герои. И на Донбассе, и в Харьковской области, и в Запорожской области, и на юге, и в приграничных районах севера и востока страны. Защита всего государства требует одинаково искреннего и серьезного внимания", — подчеркнул Зеленский.



Ранее руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк заявила, что защитники Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской области, но их названия пока не сообщают, чтобы не подвергать опасности жителей.

Накануне Зеленский говорил, что ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

4 сентября президент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.



6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.



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