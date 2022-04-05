Арестович считает, что активная фаза войны в Украине продлится до середины апреля 5 апреля, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники проезжают мимо уничтоженной российской техники в Черниговской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза боевых действий в Украине должна закончиться к середине апреля. Об этом он заявил в эфире всеукраинского марафона.

Война России против Украины — главные события 5 апреля



По мнению Арестовича, перед тем, как приехать на встречу с президентом Владимиром Зеленским, российский диктатор Владимир Путин «должен получить какое-то психологическое преимущество». Таким «преимуществом» могло бы стать взятие Мариуполя, окружение украинских войск южнее Харькова или взятие самого Харькова, но советник главы ОП не верит, что это произойдет. Арестович напомнил, что первоначальные планы российских оккупантов уже провалились.

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«Либо мирное соглашение, либо они стоят на месте, неспособные продолжить наступление… Чтобы реализовать наше преимущество, нам нужно не меньше месяца. Активная фаза должна закончиться до середины апреля, а дальше партизанка, которая будет их доедать… Мы окончательно убьем всех, кто тут остался, если они не пойдут на мирное соглашение. Но и наших солдат и мирных жителей много погибнет. У нас два выхода: или мы их добиваем полностью, или мирное соглашение и мы сохраняем жизни», — сказал советник главы ОП и подчеркнул, что мирное соглашение будет заключено только на условиях Украины.

В обращении по итогам 1 апреля президент Владимир Зеленский говорил, что, хотя российские оккупанты отступают на севере Украины, они сгоняют силы на Донбасс и Харьковское направление и готовятся к новым ударам, а ситуация на востоке Украины остается крайне сложной. Глава государства заявлял, что Россия хочет попытаться захватить Донбасс и юг Украины.



В Генштабе ВСУ заявили, что сейчас российские оккупанты перегруппируют войска и сосредотачиваются на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого — попытаться установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Также россияне пытаются улучшить положение подразделений в Таврийском и Южнобугском операционных районах.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 18 500 человек личного состава.

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