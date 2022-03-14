«Украинцы осторожны». В Минобороны США убеждены, что россияне не добились превосходства в воздухе над всей Украиной — CNN 14 марта, 21:04 Цей матеріал також доступний українською Истребитель оккупантов (Фото:facebook.com/kpszsu)

Воздушное пространство над Украиной остается спорным, а россияне не смогли добиться превосходства в воздухе над всей территорией страны, сообщает СNN со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.

«Мы по-прежнему утверждаем, что воздушное пространство является спорным, что россияне не добились превосходства в воздухе над всей Украиной», — сказал чиновник.

Он утверждает, что есть «периоды и районы», в которых Россия или Украина «имеют большее господство».

«Хотя россияне не добились превосходства в воздухе, у них, безусловно, больше доступных им ресурсов, и они летают гораздо чаше за день, чем украинцы», — добавил чиновник.

По его словам, поведение Украины в воздухе меняется каждый день.

«Я не могу говорить о воздушном плане украинцев, он меняется каждый день. Они, как мы думаем, должным образом осторожны со своими воздушными средствами и тем, как и для чего они их используют», — сказал чиновник.

Также чиновник добавил, что Россия переместила на территорию Украины 100% военных сил, которые стягивала месяцами к украинской границе.

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