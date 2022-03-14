Мужественные, веселые ребята. Зеленский тайно посетил блокпосты защитников Киева 14 марта, 06:03 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский посетил блокпосты (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 13 марта, посетил блокпосты вокруг Киева, где находятся украинские военные после начала войны России против Украины.

«Не хотел, чтобы это было очень публично. Просто поддержать наших ребят, поговорить. Мужественные ребята, веселые ребята, защищающие Киев и знающие, что мы победим. Чувствуется это», — заявил президент.

Зеленский сообщил, что встретил на блокпосту человека, который каждый день привозит военным кастрюлю еды.

«Просто от души. И я знаю, что именно на таких людях веками держится наше государство. Именно благодаря таким людям мы переживем любые черные дни. Потому что мы вместе. И мы всегда защищаем своих. И свое. Не за деньги. Без принуждения. Не как пришедшие к нам. А потому что мы — украинцы», — заявил Зеленский.

13 марта Владимир Зеленский посетил раненых защитников Украины, проходящих лечение в военном госпитале.

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Отмечается, что в медучреждение, где побывал глава государства, доставлены военные с повреждениями разной степени тяжести после боев в Киевской области.

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