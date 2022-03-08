«Никто не отдаст нашу независимость». Эксклюзивное интервью Владимира Зеленского американскому телеканалу ABC — полный текст 8 марта, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Зеленский дал эксклюзивное интервью телеканалу ABC (Фото:Ukrainian President Office/via Reuters TV/Handout via REUTERS)

Сегодня, 8 марта, в 13-ый день вторжения России в Украину, украинский президент Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью американскому телеканалу ABC. НВ публикует его текст.

— Господин Президент, спасибо, что присоединились к нам. Мы в курсе ситуации вокруг Киева сейчас. Бои на севере, бои на западе. Какая ситуация сейчас в полях, и как долго, вы думаете, сможете удерживать столицу Украины?

— Нас бомбят не только в Киеве, не только в жилых кварталах города, а также в пригородах Киева. Сейчас не узнать даже, как столица выглядит в настоящее время. Города Харьков, Винница, Одесса, Житомир, Чернигов, Мариуполь, очень много городов бомбят.

— Вы знаете реалии в полях, список городов, подвергающихся бомбардировкам, которые российские оккупанты пытаются окружить. Пентагон сообщает, что 95% российских войск, размещенных вдоль Украинской границы, сейчас уже на территории Украины, а это 150 тысяч войск. Как долго украинцы смогут удерживать россиян?

— Я убежден, что украинцы готовы противостоять россиянам всю свою жизнь. Даже в тех городах, где есть российские оккупанты, они получили незаурядный отпор от гражданского безоружного населения. Такая смелость, это нечто невиданное, а у российских военных нет такой смелости. Проблема в том, что на одного украинского солдата у нас 10 солдат агрессора, а на один украинский танк — у нас 50 российских танков, но мы их уничтожаем, и эта пропасть сокращается. Вопрос, как долго мы сможем стоять? Многое зависит не только от нас. Мы будем стоять, и даже если они зайдут в наши большие города, они столкнутся с народным сопротивлением, с народной войной, и никто не отдаст нашу независимость.

Сегодня война здесь, а завтра будет в Литве, потом в Польше, потом в Германии. Это очень серьезно. США далеко, но за последние дни у меня такое впечталение, что Соединенные Штаты ближе к нам.

— Господин Президент, хотел бы узнать вашу реакцию на условия окончания войны, которые недавно озвучил Кремль. Они говорят, вы должны изменить Конституцию, отказаться от своего желания вступить в НАТО, что вы признаете Крым как часть России, и что вы признаете независимость двух российских сепаратистских образований на Востоке. Готовы ли вы согласиться на эти условия? Каким будете ваш месседж Владимиру Путину?

— Во-первых, мы готовы к диалогу, но не готовы к капитуляции. Вопрос не только во мне, а в людях, которые меня избрали. Относительно НАТО я охладел по этому вопросу уже давно, после того как мы поняли, что НАТО не готово принимать Украину. Альянс боится противоречивых шагов и конфронтации с Россией. Мы не хотим быть страной, которая выпрашивает что-либо на коленях. Я не хочу, чтобы мы были такой страной, а я таким Президентом.

— Когда Кремль называет три условия по окончании войны — отказ от НАТО, признание Крыма как части России, признание двух сепаратистских регионов, является ли вашим месседжем сейчас то, что эти условия абсолютно неприемлемы?

— Я говорю о гарантиях безопасности. Что касается пунктов относительно временно оккупированных территорий, этих непризнанных республик, которые никто не признал, кроме России, мы могли бы вести переговоры и найти компромисс по поводу того, как эти республики будут дальше жить. Но что важно для меня, это люди на этих территориях, хотят ли они быть частью Украины и кто в Украине скажет, что он хочет, чтобы эти территории были с нами.

Вопрос гораздо сложнее, чем просто признание этих республик, это очередной ультиматум, а мы не готовы к ультиматуму. Что должно быть сделано, это чтобы российский диктатор Путин начал говорить, начал диалог, чтобы вышел из того информационного вакуума, без кислорода, в котором он находится. Он в этом вакууме. Он получает информацию, и мы не знаем, насколько она реалистична эта информация. Похоже, ему просто закрывают глаза.

— Вы снова говорили с Президентом Байденом. Меня интересует, о каких важных вещах вы попросили США сейчас?

— Для нас важнее сейчас безопасность неба. Мы не можем позволять России такой активности в небе, потому что они бомбят и обстреливают нас, они отправляют на нас свои ракеты, истребители, вертолеты и много всего. Но у нас нет неба, мы не контролируем небо.

— НАТО сказало НЕТ бесполетной зоне над Украиной, потому что они обеспокоены, что это приведет к более широкомасштабному конфликту, к еще большей войне, чем и так мы уже имеем. Потому что это означает готовность сбивать российские самолеты, что вы скажете по поводу этого мнения?

— Что значит сбивать российские самолеты? Если летит ракета, вчера, например, ракета ударила по университету в городе Харькове, по общежитию, а также ракета попала в детскую больницу в Киеве. Если ракета летит, задумываемся ли мы над тем, сбивать ее или нет? Я думаю, другого ответа нет, эти ракеты надо сбивать, потому что надо сохранять человеческие жизни. Я уверен, что храбрые американские солдаты, знают, что, сбивая эти ракеты, они спасают жизнь студентов, делали бы это без всяких сомнений.

— Господин Президент. Знаю, никто сейчас не ставит под сомнение тот ужас, который происходит в Украине. Но Президент Байден сказал, и законодатели обеих партий, и республиканцы, и демократы поддерживают Президента в том, что введение бесполетной зоны над Украиной приведет к втягиванию США в более масштабную войну с Россией. Вот почему они просто не хотят этого делать.

— Мы место в Европе, место свободы. Многие полагают, что мы далеко от Америки или Канады. Но нет, мы и есть зона свободы. Когда границы свободы нарушаются и на них наступают, вы должны защищать нас. Потому что сначала мы, а вы будете следующими. Чем больше зверь ест, тем больше он хочет еще.

— Господин Президент, вы говорили о необходимости обеспечения Украины истребителями. США сейчас ищут возможности поставки российских истребителей из Польши. Вы пригласили именно эти истребители, потому что украинские пилоты знают, как летать на них. Есть ли какие-либо продвижения по этому вопросу?

— Мы просили не только США, мы просили многие другие страны, не будем их называть. Мы изучили этот вопрос, мы знаем, где эти советские самолеты размещены, какие страны ими владеют, и в большей степени этот вопрос будет решать США.

— Считаете ли вы, что президент [Байден — ред.] мог бы сделать больше, чтобы помочь?

— Я убежден, что президент мог бы сделать больше, я убежден, что он может. И я верю в то, что он способен сделать это.

— Государственный секретарь Энтони Блинкен, утверждает, что у США есть достоверные отчеты о том, что мирное население умышленно подвергается атакам в Украине, в таком случае это военное преступление. Мы видели эти страшные кадры из Украины. Считаете ли вы, что Путин намеренно атакует гражданских людей?

— Не важно, результат один — умирают люди, атакуются школы, сады, университеты, общежития, бездумная бомбардировка атомной станции, что могло бы привести к исчезновению Европы. Каждый день, каждый час одно и то же — умирают люди.

— Считаете ли вы Путина военным преступником?

— Я считаю, что все люди, которые пришли на нашу землю, все, кто отдавали приказы, все стрелявшие солдаты — они все военные преступники.

— Говорят, Запад и США предлагали вам помощь, чтобы выбраться из страны живым. Действительно ли они предлагали вам это и как долго вы собираетесь оставаться в Украине?

— Да, мне предлагали. Было много информации, несколько групп спецназа были направлены, чтобы убить меня и мою семью. Я сказал нет, как я могу сделать это, я гражданин моей страны и я избранный президент этим народом.

— Так вы будете оставаться до конца, каким бы он ни был?

— Я бы хотел, чтобы конец был таким, как у вас, в американских фильмах. Хэппи энд для нашей страны.

— Я хочу спросить вас об атомной станции, которую атаковали, и сейчас она под контролем россиян, интернет был отрезан, директор МАГАТЭ назвал эту ситуацию как вызывающую большую обеспокоенность, он также сообщил, что работники станции продолжают работать под дулом пистолета. Что вы знаете о безопасности крупнейшей АЭС в Европе сейчас?

— Она была самой мощной в Европе. Там находятся 6 реакторов. В ту ночь она была окружена военной техникой и танками. Но сначала они бомбили территорию. Они бомбили территорию АЭС. Они ударили во двор, здание. Погибли люди, управлявшие этой электростанцией. Не все, но и охранники, и часть команды. Они освобождены, и теперь они внутри станции. Мы очень быстро дали указание вывести из эксплуатации и остановить атомные энергоблоки, убедиться, что они не работают.

Вопрос очень простой, пускать на АЭС людей с автоматами, даже не понимающих, как это работает, невозможно. Это то, на чем наши люди будут стоять до последней минуты. Поэтому мы предложили в ту же ночь отправить к нам миротворцев, и я прошу их поддержать эту инициативу, чтобы ООН и миротворцы пришли на все эти атомные электростанции, потому что это о безопасности, о безопасности для Европы и для всего мира. А внутри будут работать тактические эксперты и профессионалы. По сей день этот вопрос до сих пор не решен.

— Я слышу от вас, что вы полностью верите в украинских рабочих на атомных электростанциях, оба крупнейших завода, захваченных россиянами более недели назад, сообщают, что работники даже не ушли со смен с тех пор, когда россияне взяли заводы под контроль. Вы верите в работников, но можете ли подтвердить, что происходит внутри атомных электростанций?

— Они даже не могут покинуть это место. Они заблокированы. Если они выйдут, их атакуют террористы. Люди, находящиеся там в танках, с ножами — это не ядерщики или ядерные физики. Я не уверен, что у них образование в ядерной сфере. Весь мир может подождать и подумать неделю-две-три, пока наши люди умрут, и эти вояки смогут войти. Но я думаю, что у каждого есть время для этого, не правда ли?

— Господин президент, мы слышим, что Владимир Путин сказал жителям России. Он сказал, что денацифицирует Украину. Мы знаем, что вы еврей. Вы потеряли члена семьи из-за Холокоста. Мне интересно, чтобы вы сказали Путину о денацификации Украины?

— Я считаю, что денацификация вообще, в данном случае это уничтожение нации. Это происходило в истории многократно и заканчивалось очень плохо, но для некоторых стран это закончилось таким образом, что эти страны были напуганы тем, что сделали. Были страны, которые начали очищать мир от той или иной нации, а другие нации жалели, что не защищали и не защищали от этого другую нацию.

В современном мире у нас разные национальности, но у нас у нас одна нация, это человеческая нация, нация людей. Следовательно, денацификация в этих случаях является чистым нацизмом, уничтожающим нацию Украины. То же самое произошло в 1940-х годах с Германией. Они денацифицировали еврейский народ, а сейчас Россия делает то же самое. Я в шоке. Я даже не знал, что в нынешнем мире можно совершать такие вещи.

— Мы смотрели ваше выступление. Мы смотрели обращение к Европе, и вы сказали, если мы упадем, упадете и вы. Что вы имели в виду?

— Я думаю, украинцы защищают свои ценности, которые разделяют все современные люди, не только молодое поколение, но и все люди, и мы имеем на это право. Мы защищаем ценности, которые разделяют все, независимо от того, на каком языке вы говорите или где живете, и мы защищаем эти ценности сегодня. И я знаю, что если вы позволите российской армии уничтожить эти ценности, это будет конец, потому что украинцы сохраняют эти ценности, равно как и европейцы. Но это испытание проходит именно украинский народ, поэтому вы должны помочь нам, потому что вся наша собственность сейчас является армией Европы.

— Что бы вы хотели сейчас сказать Владимиру Путину?

— Я считаю, он способен остановить войну, которую начал, и даже если он не думает, что начал ее, он должен знать одну важную вещь, которую нельзя отрицать, что остановить войну — это то, на что он способен.

— Для американского народа и для людей Запада, которые были тронуты вашей стойкостью и храбростью украинского народа, есть ли у вас то, чтобы вы хотели сказать им?

— Я не знаю, что сказать. Большое спасибо. Знаете, я просто хочу чувствовать и понять, что значит для нас свобода, потому что американцы всегда говорят о свободе и знают, что это такое. И теперь, когда вы смотрите на украинцев, я думаю, вы чувствуете, что это значит для нас.

Так что мы от вас недалеко. Мы не так далеки от вас. И потому американцы, если вы видите и если вы понимаете, что мы чувствуем, как мы боремся против всех врагов за нашу свободу, поддержите нас, и не только словами, но и прямыми и конкретными действиями. Сделайте это. И я уверен, что мы победим все вместе, со всем миром.

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