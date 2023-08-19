«Война сейчас в новой фазе». У России или у Украины останется последний кусок хлеба? Интервью NV с Романом Костенко 19 августа, 18:58 NV Премиум Нардеп Роман Костенко считает, что началась новая фаза войны с Россией (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Начался новый этап войны с Россией, убежден секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, будет иметь значение, у кого останется последний кусок хлеба — у нас или у россиян.

В интервью Radio NV он объяснил, как победить Россию и к чему готовиться украинцам.

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— CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома написали о том, что некоторые военные и чиновники администрации президента США Джо Байдена раскритиковали Украину за удары по оккупированному Крыму, поскольку они считают, что это не имеет большого смысла, а в лучшем случае — это отвлечение внимания, в худшем — пустая трата ресурсов. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Я считаю, что мы наносим удары в условиях того, что, например, у нас отсутствует большое количество ракет и БПЛА, которые могут нести на дальнее расстояние заряды.

Я считаю, что удары должны наноситься по объектам критической инфраструктуры, по объектам логистики, по пунктам управления, которые действительно влияют на войну или на экономику Российской Федерации.

Нельзя бить ради того, чтобы бить. Это те правила в условиях ограниченных ресурсов, которые мы имеем.

Война сейчас уже в новой фазе. Это война экономик. Нам нужно делать все, чтобы наши даже дроны «хлопали» не где-то над Москвой, а попадали в серьезные объекты, которые изготавливают оружие для российского фронта.

— Знаете, почему удивило это заявление от Белого дома? Мы имеем представление, сколько различных российских баз есть в Крыму. Их более двухсот. Риторика официальной украинской власти заключается в том, что Украина атакует там российские базы. Возможно, Украина там что-то другое атакует и это считают неуместным в Белом Доме?