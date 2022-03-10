Зеленский обсудил с Джонсоном и Макроном вопросы поддержки Украины и достижения мира
Зеленский провел очередные переговоры с западными лидерами (Фото:Пресс-служба президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 марта, обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы поддержки Украины и переговоров о мире.
Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.
«Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины», — написал Зеленский.
По его словам, во время беседы с Джонсоном поднималась тема дальнейшей поддержки Украины, а в разговоре с Макроном собеседники сосредоточились на ходе мирных переговоров.
«Должны остановить войну», — добавил президент Украины.
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