Зеленский обсудил с Джонсоном и Макроном вопросы поддержки Украины и достижения мира

10 марта, 16:16
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Зеленский провел очередные переговоры с западными лидерами (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Зеленский провел очередные переговоры с западными лидерами (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 марта, обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы поддержки Украины и переговоров о мире.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

«Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины», — написал Зеленский.

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По его словам, во время беседы с Джонсоном поднималась тема дальнейшей поддержки Украины, а в разговоре с Макроном собеседники сосредоточились на ходе мирных переговоров.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501917552188039171

«Должны остановить войну», — добавил президент Украины.

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Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Борис Джонсон Владимир Зеленский Российско-украинская война Эммануэль Макрон

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