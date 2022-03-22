Российских оккупантов согнали сюда, как осужденных на смерть и на позор — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 26-го дня полномасштабного вторжения России в Украину.
Главное из обращения главы государства:
- противник понемногу пытается перейти в наступление, захватить дорогу или переправиться через реку на некоторых направлениях, украинская армия успешно сдерживают оккупантов и отражает эти попытки;
- за сутки российские войска обстреляли Градами Житомирскую область и получили достойный ответ. Под Чугуевом сбит очередной вражеский самолет.
«Наши военные уже посбивали столько российских самолетов и вертолетов, что остается только удивляться, что у их пилотов вместо ума. Неужели тоже пустота? Я сказал тоже неслучайно, потому что пустота у них точно вместо сердца и души — всего, что делает людей людьми», — прокомментировал Зеленский.
- в Харькове был убит 96-летний Борис Романченко, бывший узник нацистских концлагерей;
- в Херсоне оккупанты открыли огонь по людям, которые вышли на мирный митинг за свою свободу.
«Российские военные даже не знают, что это такое — иметь свободу. Их нагнали сюда, честно говоря, как осужденных на смерть и на позор», — сказал президент.
- в Запорожской области под обстрел попала колонна с эвакуированными мирными жителями, среди них было много детей. Четверо детей госпитализированы, двое в тяжелом состоянии;
- сработали восемь гуманитарных коридоров в Киевской, Донецкой, Луганской областях (Ворзель, Буча, Великая Дымерка, Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Кременная). Были спасены 8057 человек, удалось доставить 200 тонн гуманитарной помощи;
- Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и французским коллегой Эммануэлем Макроном — они скоординировали позиции перед саммитами 24 марта — в Европе состоятся встречи Большой семерки, лидеров НАТО и ЕС, на которых прозвучит позиция Украины;
- президент наградил орденами и медалями 105 украинских бойцов, семь — посмертно.
«Это был день трудных событий. Трудных выводов. Но это был еще один день, приближающий нас к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!» — закончил обращение глава государства.
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