Зеленский: Атакуя нас, Россия вернется в «лихие 90-е», но уже без свободы 18 марта, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Россия уничтожит все, чего достигла за 25 лет, если продолжит полномасштабную войну против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что россияне вернуться в «лихие 90-е», однако без свободы.

«Я уверен, что атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, — как говорится, в „лихие 90-е“. Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. Такова будет для России цена войны против Украины», — заявил он.

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Для России это будет болезненным падением, отметил Зеленский.

«Это для них будет падением, болезненным падением. И они это ощутят — даже несмотря на „опиум для народа“ от телевизионных пропагандистов. Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора», — сказал президент.

Несмотря на то, какой сценарий ждет Россию, это не сможет вернуть погибших украинцев в этой войне, добавил Зеленский.

«Но что бы с ними ни случилось, это не может нас утешить. Не воскресит наших погибших. Не восстановит наши города. Не исцелит душевную рану, которая останется с нами навсегда. Мы отстроим все — я не сомневаюсь в этом. Мы станем полноправным членом ЕС — каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7. Но жизнь уже будет другой, и для многих — без тысяч сердец, остановленных этой войной», — подытожил он.

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