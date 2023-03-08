Зеленский провел совещание с разведкой: Делаем все, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу

8 марта, 23:14
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украина делает все, чтобы тактические шаги сработали на «стратегическую задачу» и помогли освободить все захваченные оккупантами территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 8 марта.

Глава государства рассказал, что провел совещание с военными и разведкой, на котором обсуждали ситуацию на фронте, украинскую оборону, бои за Бахмут и битву за весь Донбасс.

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«Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу — успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства», — подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил бойцов, которые сражаются за Украину, защищают позиции, отражают вражеские штурмы и помогают побратимам.

«Очень важно, что фронт — это не какая-то линия на карте, это — люди, это стойкость, это готовность сражаться, это опора друг другу, это помощь друг другу. И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас в бою… Каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезен нашей обороне», — сказал президент.

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Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Зеленский заявил, что если российским оккупантам удастся захватить Бахмут, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины

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По словам замминистра обороны Анны Маляр, защитники Украины в Бахмуте массово уничтожают самые профессиональные подразделения, оружие и технику врага и сокращают наступательный потенциал оккупантов, что тоже является победой.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Владимир Зеленский Бахмут Война России против Украины

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