Зеленский провел совещание с разведкой: Делаем все, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу 8 марта, 23:14 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украина делает все, чтобы тактические шаги сработали на «стратегическую задачу» и помогли освободить все захваченные оккупантами территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 8 марта.

Глава государства рассказал, что провел совещание с военными и разведкой, на котором обсуждали ситуацию на фронте, украинскую оборону, бои за Бахмут и битву за весь Донбасс.



Видео дня

«Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу — успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства», — подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил бойцов, которые сражаются за Украину, защищают позиции, отражают вражеские штурмы и помогают побратимам.

«Очень важно, что фронт — это не какая-то линия на карте, это — люди, это стойкость, это готовность сражаться, это опора друг другу, это помощь друг другу. И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас в бою… Каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезен нашей обороне», — сказал президент.



Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.



Зеленский заявил, что если российским оккупантам удастся захватить Бахмут, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины

По словам замминистра обороны Анны Маляр, защитники Украины в Бахмуте массово уничтожают самые профессиональные подразделения, оружие и технику врага и сокращают наступательный потенциал оккупантов, что тоже является победой.