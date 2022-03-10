Президент поручил Кабмину разработать программу восстановления для каждого разрушенного оккупантами города Украины 10 марта, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать специальную государственную программу для восстановления каждого города, что пострадало от бомбардировки российскими оккупантами.

Об этом глава государства сообщил в обращении.



"После войны, после нашей победы мы отстроим все, что разрушил враг. Очень быстро. Очень качественно. Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, не будут видеть и следа от российского вторжения. Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты. Для каждого города!» — заметил президент.

В пример он привел город Харьков, который сейчас терпит самые большие разрушения со времен Второй мировой войны.

«Салтовка, Алексеевка… Возможно, большинству украинцев эти названия ничего не скажут. Но харьковчане услышат. Площадь Свободы будет такой, что там будут все европейцы! Полтавский шлях, Белгородское шоссе, улица Мироносицкая… Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, Университет Каразина, Дворец труда, Библиотека Короленко… Мы все отстроим! Я обещаю. Харьковчане увидят, что Украина для них. И это по-настоящему», – добавил Зеленский.

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