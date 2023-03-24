«Ответные удары на террор». Зеленский похвалил бойцов, которые вычисляют позиции оккупантов 24 марта, 21:49 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 24 марта, отметил защитников Украины, которые за последние сутки «показали наилучший результат».

Глава государства поблагодарил 72-ю механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, морпехов 36-й бригады, 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду Запорожская Сечь, морпехов 35-й бригады и 79-ю бригаду Десантно-штурмовых войск, которые действуют в Донецкой области.



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На Запорожском направлении президент отметил меткость 44-й артиллерийской бригады имени гетьмана Данила Апостола.

«Хочу отдельно отметить всех наших бойцов, которые наносят оккупанту ответные удары на террор, которые вычисляют позиции врага, с которых бьют по нашим городам. Каждая уничтоженная позиция террористов — спасенные жизни наших людей. Я благодарю и ВСУ, и разведку, и воинов СБУ — каждого и каждую, кто приобщается к выполнению этой задачи… К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора», — сказал он.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны в Украине ликвидировано около 169 170 оккупантов, из них 1020 — за последние сутки.