«Ответные удары на террор». Зеленский похвалил бойцов, которые вычисляют позиции оккупантов

24 марта, 21:49
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 24 марта, отметил защитников Украины, которые за последние сутки «показали наилучший результат».

Глава государства поблагодарил 72-ю механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, морпехов 36-й бригады, 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду Запорожская Сечь, морпехов 35-й бригады и 79-ю бригаду Десантно-штурмовых войск, которые действуют в Донецкой области.

Видео дня

На Запорожском направлении президент отметил меткость 44-й артиллерийской бригады имени гетьмана Данила Апостола.

Читайте также:
Интервью с советником Залужного. Дэн Райс — о том, почему украинское контрнаступление шокирует мир и как после победы обуздать Россию

«Хочу отдельно отметить всех наших бойцов, которые наносят оккупанту ответные удары на террор, которые вычисляют позиции врага, с которых бьют по нашим городам. Каждая уничтоженная позиция террористов — спасенные жизни наших людей. Я благодарю и ВСУ, и разведку, и воинов СБУ — каждого и каждую, кто приобщается к выполнению этой задачи… К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/QC63XBANgBc

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны в Украине ликвидировано около 169 170 оккупантов, из них 1020 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X