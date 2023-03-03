Зеленский поблагодарил бойцов, которые защищают Бахмут 3 марта, 21:52 Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 3 марта, поблагодарил защитников Украины и отметил их успехи на поле боя.

Глава государства поблагодарил бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, которые воюют на Донецком направлении и успешно уничтожают технику российских оккупантов, Никопольский зенитный ракетный полк, бойцы которого сбили российский бомбардировщик, бойцов 72-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 35-ю бригаду морской пехоты и 55-ю артиллерийскую бригаду.



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«Достойный отпор врагу сейчас — это предпосылка успеха наших оборонных операций в ближайшие месяцы. Спасибо воинам 128-й отдельной бригады ТрО и 1-й танковой бригады, которые защищают Запорожское направление. Молодцы, парни! И, конечно, я благодарю каждого и каждого в объединенной стратегической группировке войск Хортица, кто защищает Бахмут, кто стойко и храбро выполняет боевые задания», — подчеркнул он.

Комментируя конференцию по восстановлению справедливости для Украины United for Justice, которая прошла во Львове 3 марта, Зеленский сказал, что украинские герои каждый день отдают свои жизни, чтобы остановить агрессию РФ, и у мира «есть четкий моральный долг перед каждым и каждой, кто сейчас в бою и защищает свободу».



«Эта обязанность — восстановить справедливость и привлечь к ответственности государство-террориста, его руководство. Это будет», — добавил президент.

3 марта в Бахмут, за который идут ожесточенные бои, прибыл командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские защитники героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери России в боях за Бахмут в 500 оккупантов убитыми и ранеными.