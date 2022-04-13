Настоящие слова настоящего лидера. Зеленский поблагодарил Байдена за признание геноцидом зверств оккупантов

13 апреля, 03:46
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Джо Байден впервые назвал геноцидом действий российской армии (Фото:REUTERS/Al Drago)

Джо Байден впервые назвал геноцидом действий российской армии (Фото:REUTERS/Al Drago)

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена, который впервые заговорил о геноциде против украинцев после начала полномасштабного вторжения российской армии.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

«Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России», — заявил президент.

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https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1514010150193008652

Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые дал понять, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид в Украине.

Американский лидер заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправлять бак — «ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда».

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Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что сложно отрицать акт геноцида в военных преступлениях РФ в Украине после увиденных зверств в Буче.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Джо Байден Геноцид Владимир Зеленский Война России против Украины

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