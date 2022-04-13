Настоящие слова настоящего лидера. Зеленский поблагодарил Байдена за признание геноцидом зверств оккупантов 13 апреля, 03:46 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден впервые назвал геноцидом действий российской армии (Фото:REUTERS/Al Drago)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена, который впервые заговорил о геноциде против украинцев после начала полномасштабного вторжения российской армии.

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«Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России», — заявил президент.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые дал понять, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид в Украине.

Американский лидер заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправлять бак — «ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда».

Президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что сложно отрицать акт геноцида в военных преступлениях РФ в Украине после увиденных зверств в Буче.



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