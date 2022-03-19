Зеленский — о потерях оккупантов: Представьте, что на стадионе в Москве 14 тысяч тел и десятки тысяч раненых

19 марта, 02:03
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский напомнил о потерях России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину и заявил, что войну нужно заканчивать.

В новом обращении глава государства упомянул митинг на стадионе Лужники в Москве, посвященный годовщине оккупации Россией Крыма, и заявил, что к участию в акциях в столице страны-агрессора привлекли около 200 тысяч человек.

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«Такое же количество военных задействовали во вторжении в Украину. Просто представьте себе, что на том стадионе в Москве 14 тысяч трупов и еще десятки тысяч раненых и изуродованных людей. Уже столько российских потерь от этого вторжения. Такова цена войны. Чуть больше, чем за три недели. Войну нужно заканчивать, предложение Украины на столе», — подчеркнул Зеленский.

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Глава государства также сказал, что российские оккупационные войска остановлены почти на всех направлениях, а первоначальный план россиян по захвату Украины провалился:

«Чувствуется, что они не знают, что еще можно сделать с нами. Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего, кроме жестокой и ошибочной тактики на истощение нас, истощение Украины».

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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