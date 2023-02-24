Зеленский ответил генералу Милли, который считает маловероятной полную военную победу Украины в этом году 24 февраля, 18:30 Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что защитникам Украины будет тяжело полностью изгнать оккупантов с украинской территории военным путем.

Во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения России в пятницу, 24 февраля, Зеленский отметил, что знаком с генералом Милли, но не слышал от него таких заявлений.



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«Все зависит от поддержки. Поэтому если генерал Милли хочет, чтобы мы действительно быстрее выдавили врага с нашей территории, — думаю, он должен ускорить поставки оружия. А от него это очень зависит», — сказал глава государства и добавил, что приглашает Милли в Украину.

Марк Милли 20 января сказал, что Силам обороны Украины будет тяжело военным путем вытеснить российских оккупантов с каждого сантиметра украинской территории в 2023 году, учитывая огромную протяженность фронта: «Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно».

