Зеленский о позиции Германии в период войны РФ против Украины: Не хочу сейчас оценивать господина Шольца, сделаю это потом 10 марта, 14:36 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что не может сейчас давать оценку действиям Германии (Фото:Ukrainian President Office/via Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может сейчас давать оценку действиям германии на фоне позиции страны в условиях полномасштабного вторжения России в украинские города.

«Я не могу давать оценку действиям Германии. Правительство прежде всего думает о собственной стране — и это логично. Многие люди в Германии поддерживают Украину. Правительство канцлера было избранный народом, и я считаю, что мы должны быть более сдержанными. Мы видим какие-то шаги, которыми Германия поддерживает нас — Северный поток-2, санкции и т. д. Мы видим, что Германия делает», — сказал он в интервью изданию Bild.

Зеленский добавил, что оценит действия канцлера Германии Олафа Шольца позже, когда будет понятно, чем закончится война России против Украины.

«Я не хочу оценивать господина Шольца и его правительство. Я сделаю это потом, когда мы оценим результаты этого времени и понятно, чем закончится война, сколько будет жертв. Для нас ценна каждая минута, каждую минуту могут погибнуть люди», — подчеркнул украинский президент.

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Несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию открыть глаза и увеличить помощь Украине.

Он призвал Берлин ввести еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключение Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты.

Bloomberg со ссылкой на дипломатов также сообщил, что несколько стран Европейского Союза отказываются от призывов блока предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе. Речь идет о Германии и Нидерландах.

В то же время, в конце февраля Олаф Шольц заявил, что его страна планирует значительно сократить потребление газа из России, а то и отказаться от него.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

10 марта — 15-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.



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