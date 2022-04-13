Зеленский предложил оккупантам создавать псевдореспублики в Хакасии, а не в Херсоне

13 апреля, 02:26
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гордится украинцами, которые на временно захваченных территориях выходят на проукраинские митинги.

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«Именно поэтому нужно всегда подчеркивать: если наши города и села оккупированы, так это только временно. И они обязательно будут освобождены. Причем не только силой оружия, но и силой духа. Такого духа, какой почти ежедневно демонстрируют украинцы и украинки в городах и селах юга нашей страны. В тех районах, которые русские войска временно оккупировали», — заявил президент.

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Зеленский также отметил, что необходимо наказать коллаборантов, которые начали сотрудничать с оккупантами.

«И обязательно — наказывать коллаборантов. Пусть делают ХНР где-то у себя, в Хакасии, а не в нашему родном украинском Херсоне», — заявил Зеленский.

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Оккупанты запрещают горожанам выходить на митинги, угрожают отключить связь, воду, газ и отопление. Новая Каховка, 10 апреля 2022 года (Фото:t.me/hueviyherson) «Будет все сложнее». Журналист рассказал об оккупированных Херсоне и области: митинги-постановки, похищения и товары из Крыма

Со 2 марта Херсон и часть области оккупированы. Российские оккупанты хотели провести в городе «референдум» за так называемую марионеточную псевдореспублику «ХНР». Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания «ХНР».

Люди почти каждый день выходят на площади и улицы городов, поселков, сел на акции протеста против российской оккупации. Жители Херсона на митинги приносят украинские флаги и плакаты с надписью «Херсон — это Украина».

Российские военные все чаще применяют силу и оружие против демонстрантов, есть раненные и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсон Владимир Зеленский Коллаборант Война России против Украины

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