Зеленский: Вторжение в Украину — только начало для России 24 марта, 00:17 Цей матеріал також доступний українською Памятник антифашистским активистам в Софии, Болгария, 13 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что Россия развязала войну против свободы как таковой, а полномасштабное вторжение в Украину — только начало.

«Война России — это не только война против Украины. Это значительно шире. Россия начала войну против свободы как таковой. На украинской земле для России только начало. Россия пытается победить свободу всех людей в Европе, всех людей в мире, пытается показать, что только грубая и жестокая сила имеет значение, что люди и все, что делает нас людьми, не имеют значения», — сказал глава государства по-английски.

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Он обратился к мировому сообществу и подчеркнул, что мир должен остановить Россию и террор против мирных людей, который продолжается уже месяц. Зеленский призвал жителей других стран выходить на улицы с украинской символикой, чтобы поддержать Украину и свободу и чтобы их голоса были услышаны.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Российские оккупанты наносят удары по мирным городам, жилым домам, больницам, школам, церквям, при этом российская пропаганда распространяет фейки об атаках только по «военным целям». Российские военные занимаются мародерством, открывают огонь по гражданским, срывают согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Зафиксированы случаи насилия со стороны россиян и похищений украинских журналистов, активистов, представителей местных властей во временно захваченных районах.

С начала полномасштабной войны в Украине погиб 121 ребенок, 167 детей получили ранения.

По данным Генштаба ВСУ, за 27 дней полномасштабного вторжения потери России составили около 15 600 человек личного состава, 101 самолет, 517 танков и не только.

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