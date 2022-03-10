Зеленский о возможном оцеплении Киева: Я не боюсь. Чего бояться? Я сохраняю спокойствие 10 марта, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не боится возможного оцепления Киева российскими оккупантами.

«Я не боюсь. Чего бояться? Я не должен бояться, я сохраняю спокойствие. Знаете ли вы, как кто-нибудь может преодолеть свой страх? Что может быть ужаснее ужаса?» — сказал он в интервью BILD.

По его словам, худшее, что могло произойти, уже произошло.

«Что хуже всего может произойти? С их страной, с моей страной? Худшее, что могло произойти, уже произошло. У нас война, Россия против Украины. Так много людей уже погибло. Страна рушится. Что хуже может случиться с людьми, потерявшими своих детей? Но мы верим в будущее. Мы не сдадимся, мы не продадим свою землю», — сказал он.

Зеленский заявил, что его не волнует, где прячется враг.

«Меня не волнует, где прячется враг, или как близко он подошел к нам. Я беспокоюсь о нашей стране, о водоснабжении, о еде. О Мариуполе, Донецке, Запорожской области, Мелитополе, Волновахе, Харькове — там ужасная ситуация», — сказал он.

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