Ресурсы Украины направлены в первую очередь на деоккупацию территорий — Зеленский 21 апреля, 19:38 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Главная задача Украины сейчас — деоккупация территорий и освобождение пленных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения в пятницу, 21 апреля.

Глава государства поблагодарил всех, кто сохраняет внимание мира к Украине, создает рабочие места, платит налоги, поддерживает работу украинских предприятий, организовывает сборы для защитников Украины, а также всех, кто производит оружие и амуницию, ремонтирует технику и наращивает оборонный потенциал страны.



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«Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российского плена. Ресурсы государства направляются в первую очередь на эту задачу», — сказал он.

Президент отдельно поблагодарил защитников Украины, в частности, 5-ю отдельную штурмовую бригаду за смелые действия в Бахмуте и 66-ю отдельную механизированную бригаду за удержание позиций на Лиманском направлении, а также бойцов 96-й Киевской зенитной ракетной бригады за меткость.

Он также сказал, что Украина активно готовит новые бригады и подразделения, «которые еще покажут себя на фронте».

Президент Украины 21 апреля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники в том числе рассмотрели ситуацию на фронте и планы оккупантов на ближайшее время.

Глава ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью NV говорил, что страна-агрессор Россия уже прекратила наступление и перешла к обороне, за исключением двух районов.