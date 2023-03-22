Зеленский — российским военным преступникам: Ордер — лучшее, что может с вами случиться

22 марта, 20:32
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 22 марта, заявил, что Россия и все российские военные преступники понесут ответственность за свои зверства.

«Больно смотреть на города Донбасса, которым Россия принесла страшные страдания, разрушение… Там же, на Донбассе, в Харьковской области — везде, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем другим, кроме одного — нашей победы. И мы ее обеспечим — украинскую победу», — подчеркнул он.

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Зеленский сказал, что оккупанты получат ответ на каждый удар по украинским городам — военный, политический и юридический.

«Россия проигрывает эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас… Каждый российский убийца должен понимать, что ордер на арест — лучшее, что может с ним случиться», — добавил глава государства.

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Владимир Зеленский 22 марта посетил позиции защитников Украины на Бахмутском направлении и Харьков. Он наградил военнослужащих и передал мэру Харькова награду Город-герой Украины.

В результате российского ракетного удара по многоэтажному жилому дому в Запорожье погиб один человек, по меньшей мере 34 пострадали. В Ржищеве Киевской области из-за удара дронов оккупантов погибли восемь человек.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Путина и «детского омбудсмена» России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Российская агрессия Харьковская область Харьков Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины

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