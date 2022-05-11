Шольц и Зеленский обсудили ход переговоров с РФ
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)
Вечером в среду, 11 мая, канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Война России против Украины — главные события 11 мая
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В правительстве Германии отметили, что лидеры двух стран обсудили ход мирных переговоров и текущую ситуацию на фронте.
Также Зеленский и Шольц поговорили о дальнейших шагах для помощи Украине.
Канцлер Германии выразил Зеленскому соболезнования в связи со смертью первого президента Украины Леонида Кравчука.
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