Шольц и Зеленский обсудили ход переговоров с РФ

11 мая, 23:18
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Вечером в среду, 11 мая, канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В правительстве Германии отметили, что лидеры двух стран обсудили ход мирных переговоров и текущую ситуацию на фронте.

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Также Зеленский и Шольц поговорили о дальнейших шагах для помощи Украине.

Канцлер Германии выразил Зеленскому соболезнования в связи со смертью первого президента Украины Леонида Кравчука.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Переговоры Переговоры с Россией Война в Украине Владимир Зеленский Олаф Шольц Война России против Украины

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