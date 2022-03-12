Могут сыграть важную роль. Зеленский хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме 12 марта, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

Днем 12 марта в ходе пресс-конференции с иностранными СМИ он уточнил, что такое предложение сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

«Что касается страны Израиля и премьер-министра Беннета. Мы в целом позитивно относимся к посредничеству кого-то, но я не называю господина Беннета кем-то, потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего, потому что Израиль такая страна. В ней много истории и параллелей много… Мы говорили с г-ном Беннетом, и я ему говорил, что это неправильно и не конструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти понимание, чтобы остановить войну. Считаю ли я, что Израиль, особенно Иерусалим, может быть такой точкой? Я считаю, что да», — заявил президент.

Нафтали Беннетт в последние дни пытается играть роль посредника в урегулировании между Украиной и РФ. Он побывал в Москве, где провел переговоры с Владимиром Путиным, неоднократно общался по телефону с Зеленским. Конкретных результатов эти посреднические усилия пока не принесли.



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