Россия использует неуправляемые бомбы, которые значительно увеличивают количество жертв среди гражданских — Минобороны Британии 12 марта, 07:09 Цей матеріал також доступний українською Россия разрушает мирные украинские города, обстреливая жилые дома с воздуха (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Россия использует в войне против Украины неуправляемые бомбы, которые приводят к большему количеству жертв среди гражданского населения, заявили в Минобороны Британии.

«Российская тактическая авиация, поддерживающая наступление, использует в основном неуправляемые боеприпасы. Такое оружие является неточным и неизбирательным, и его применение значительно увеличивает вероятность жертв среди гражданского населения», — отметили там.

По данным британской разведки, российские оккупанты делают также упор на обстрелы и бомбежки городов Украины с большого расстояния.

«За последние 24 часа авиационные и ракетные силы России осуществили удары против городов на западе Украины — Луцка и Ивано-Франковска», — добавили в британской силовом ведомстве.

Там уточнили, что удары неуправляемыми ракетами должны содействовать продвижению наземных сил оккупантов.

В ночь на 11 марта оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

В Днепре погиб один человек, в Луцке в результате авиаудара по военному аэродрому жертвами стали четверо украинских военнослужащих, еще шесть получили ранения.

В результате удара по аэропорту Ивано-Франковска никто не погиб, инфраструктура не повреждена.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

12 марта — 17-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

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