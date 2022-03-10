Walt Disney приостанавливает всю свою деятельность в путинской России

10 марта, 23:53
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Walt Disney приостанавливает всю деятельность в РФ (Фото:REUTERS/Nick Pfosi)

Walt Disney приостанавливает всю деятельность в РФ (Фото:REUTERS/Nick Pfosi)

Американская компания The Walt Disney Company сообщила, что приостановит всю свою деятельностью в России, которая начала войну против Украины.

«Учитывая непрекращающееся наступление на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды деятельности в России. Это включает в себя лицензирование контента и продуктов, деятельность Disney Cruise Line, журнал и туры National Geographic, производство местного контента и линейные каналы», — сообщили в компании.

В Disney сообщили, что часть деятельности прекратят немедленно, но для полного ухода из РФ потребуется время из-за сложности в контрактах.

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1 марта в связи с нападением РФ на Украину компания Walt Disney решила приостановить показ фильмов своего производства в кинотеатрах России.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Walt Disney Война России против Украины

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