Walt Disney приостанавливает всю свою деятельность в путинской России
Walt Disney приостанавливает всю деятельность в РФ (Фото:REUTERS/Nick Pfosi)
Американская компания The Walt Disney Company сообщила, что приостановит всю свою деятельностью в России, которая начала войну против Украины.
«Учитывая непрекращающееся наступление на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды деятельности в России. Это включает в себя лицензирование контента и продуктов, деятельность Disney Cruise Line, журнал и туры National Geographic, производство местного контента и линейные каналы», — сообщили в компании.
В Disney сообщили, что часть деятельности прекратят немедленно, но для полного ухода из РФ потребуется время из-за сложности в контрактах.
1 марта в связи с нападением РФ на Украину компания Walt Disney решила приостановить показ фильмов своего производства в кинотеатрах России.
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