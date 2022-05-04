«Подпишите, пожалуйста». Вилкул утверждает, что экс-министр Захарченко предлагал ему встать на сторону России

4 мая, 17:51
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Александр Вилкул (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Александр Вилкул (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул утверждает, что во второй день полномасштабного военного вторжения России в Украину получил звонок от бывшего политического соратника и экс-министра МВД Виталия Захарченко, но «послал его».

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«С таким вот предложением (звонил — ред.): „Александр Юрьевич, вы же умный человек. Вы понимаете, что ситуация уже предопределена. Подпишите, пожалуйста, от имени Кривого Рога какой-нибудь договор с оккупантами о любви, дружбе, взаимопонимании, взаимопомощи, и будете большим человеком в новой Украине“. Я послал его очень длинным нецензурным выражением. Поэтому там особой дискуссии не было», — отметил Вилкул в интервью УП.

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По его словам, об этом звонке он сразу же проинформировал украинские спецслужбы.

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Сам Захарченко публично не комментировал это.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Виталий Захарченко Днепропетровская область Александр Вилкул Война России против Украины

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